«Зенит» подаст жалобу на судейство в игре со «Спартаком»

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
У сине-бело-голубых есть вопросы ко второму голу «Спартака». В эпизоде со взятием ворот в спорном положении находился хавбек красно-белых Кристофер Мартинс, однако арбитр не зафиксировал офсайд.
Москвичи победили со счетом 2:1. Дублем отметился Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Решающий гол «Спартака» пришелся на 92-ю минуту.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 балла.