«Зенит» подаст жалобу на судейство в игре со «Спартаком»

хочет подать жалобу на судейство в матче 21-го тура РПЛ со. Об этом сообщил журналиств своем телеграм-канале.

У сине-бело-голубых есть вопросы ко второму голу «Спартака». В эпизоде со взятием ворот в спорном положении находился хавбек красно-белых Кристофер Мартинс, однако арбитр не зафиксировал офсайд.

Москвичи победили со счетом 2:1. Дублем отметился Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Решающий гол «Спартака» пришелся на 92-ю минуту.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 балла.