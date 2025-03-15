Дьяков: С таким подбором футболистов «Зенит» будет везде фаворитом

Бывший футболистоценил прошедшие матчи Кубка России.

«Спартак? Тут важен результат. "Спартак" его добился и двигается дальше. Счет не важен, главное победа.

ЦСКА обыграл "Динамо"? Разница в один мяч ни о чем не говорит. Фаворита до встречи не было. ЦСКА победил с разницей в один мяч, и это дает ему дополнительный плюс, но фора не такая большая. "Динамо" вполне может ее нивелировать. У обеих команд, на мой взгляд, равные шансы на прохождение в следующую стадию.

Резервные составы? Зачем-то этих людей держат в команде. Они сидят на контрактах, получают зарплату. Футбол — это не только одиннадцать человек на поле. Есть ротация. В составе 22-23 игрока. Мне вообще не нравится формат Кубка. Можно провести два матча, проиграть, попасть в Путь регионов и все равно выиграть трофей. Для меня это не Кубок, а какой-то другой турнир. Кубок России потерял ту прелесть, которая была раньше.

Кто будет в финале? Даже прогнозировать сложно, потому что формат Кубка такой, что ты можешь проиграть, но оказаться в финале. Хотя с таким подбором футболистов "Зенит" будет везде фаворитом», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».