2-й таймЛокомотив — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    Дьяков: С таким подбором футболистов «Зенит» будет везде фаворитом

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Зенит ЦСКА Динамо
    Бывший футболист Виталий Дьяков оценил прошедшие матчи Кубка России.

    Виталий Дьяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Дьяков

    «Спартак? Тут важен результат. "Спартак" его добился и двигается дальше. Счет не важен, главное победа.

    ЦСКА обыграл "Динамо"? Разница в один мяч ни о чем не говорит. Фаворита до встречи не было. ЦСКА победил с разницей в один мяч, и это дает ему дополнительный плюс, но фора не такая большая. "Динамо" вполне может ее нивелировать. У обеих команд, на мой взгляд, равные шансы на прохождение в следующую стадию.

    Резервные составы? Зачем-то этих людей держат в команде. Они сидят на контрактах, получают зарплату. Футбол — это не только одиннадцать человек на поле. Есть ротация. В составе 22-23 игрока. Мне вообще не нравится формат Кубка. Можно провести два матча, проиграть, попасть в Путь регионов и все равно выиграть трофей. Для меня это не Кубок, а какой-то другой турнир. Кубок России потерял ту прелесть, которая была раньше.

    Кто будет в финале? Даже прогнозировать сложно, потому что формат Кубка такой, что ты можешь проиграть, но оказаться в финале. Хотя с таким подбором футболистов "Зенит" будет везде фаворитом», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова дойдет до финала в Индиан-Уэллс?
  • Руне — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры