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    «Краснодар» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Краснодар» и «Ахмат» буду выяснять сильнейшего в мате 1/8 финала плей-офф Кубка России Пути регионов. Поединок состоится 11 марта в 20:00 по мск.

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    «Быки» подошли к матчу после разгромной победы над «Пари НН» 3:0 в РПЛ. «Ахмат» сумел добиться ничьи 1:1 с «Локомотивом».

    В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В РПЛ была зафиксирована ничья 1:1. В Кубке России 1:0 выиграл «Краснодар» и 3:0 победил «Ахмат».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры: 1.78 и 4.60 на победу в основное время, 1.40 и 2.90 на проход в следующий раунд турнира.

    • Искусственный интеллект уверен, что команды счет не откроют.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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