«Быки» подошли к матчу после разгромной победы над «Пари НН» 3:0 в РПЛ. «Ахмат» сумел добиться ничьи 1:1 с «Локомотивом».
В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В РПЛ была зафиксирована ничья 1:1. В Кубке России 1:0 выиграл «Краснодар» и 3:0 победил «Ахмат».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры: 1.78 и 4.60 на победу в основное время, 1.40 и 2.90 на проход в следующий раунд турнира.
- Искусственный интеллект уверен, что команды счет не откроют.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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