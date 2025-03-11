11 марта в четвертьфинале Кубка России Путь регионов по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: сейчас в таблице РПЛ «Краснодар» лидирует вместе с «Зенитом», набрав по 43 очка.

Последние матчи: в 20-м туре команда Мурада Мусаева победила на выезде «Пари НН» с разгромным счетом 0:3.

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«Краснодар» играл лучше соперника, но не был на голову сильнее, реализовав практически все свои моменты. Голы в этой встрече забивали Черников, Виктор Са и Джон Кордоба. Особенно красивым получился мяч бразильца в «девятку».

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

Не сыграют: травмированы — Витор Тормена (з), Сперцян (п).

Состояние команды: если в матче против «Крыльев Советов» «быки» выглядели не лучшим образом и вполне могли проиграть, то против «Пари НН» выглядели уже гораздо солиднее.

Тем не менее, проблем у команды Мусаева пока хватает, а главной потерей стала травма капитана Сперцяна. Даже игра с «Пари НН» показала, что она скажется в перспективе, игрока такого уровня в «Краснодаре» просто нет.

«Ахмат»

Турнирное положение: в настоящий момент «Ахмат» идет 14-м в таблице РПЛ с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 20-м туре «Ахмат» смог на выезде отобрать очки у «Локомотива», сыграв с ним вничью (1:1). Уже в начале времени грозненцы пропустили мяч, но еще до перерыва смогли отыграться после точного удара Самородова.

Во втором тайме соперник играл чуть лучше, но «Ахмату» удалось выстоять и завоевать столь важное очко. До этого была домашняя победа над «Рубином» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмирован — Швец (п).

Состояние команды: в зимнее межсезонье Сергей Ташуев получил возможность спокойно работать, адаптировав игру под свои требования и укрепив проблемные позиции. Пусть пополнили состав игроки не звездного уровня (Мелкадзе, Зорин, Диас), но все они неплохо вписались в футбол Ташуева, ничуть не портя общей картины.

Статистика для ставок

В первом круге «Ахмат» сыграл дома вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1

В Кубке России «Краснодар» на своем поле победил (1:0), а в гостях уступил (0:3)

В прошлом сезоне «Ахмат» сыграл вничью дома (1:1), а на выезде победил (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,31, а на «Ахмат» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: за зиму «Ахмат» заметно прибавил и сейчас представляет собой боеспособный коллектив. У команды почти нет потерь в составе, восстановились все травмированные, которых очень не хватало осенью, поэтому бой «Локомотиву», который сейчас далек от оптимальных кондиций, обеспечен.

Основная ставка: победа «Ахмата» с форой +1,5 за 1,88.

Прогноз: довольно часто «Краснодар» вяло начинает матчи, поэтому можно попробовать более рисковый вариант, что хозяева не смогут выиграть первые 45 минут.

Дополнительная ставка: «Ахмат» не проиграет в первом тайме за 2,33.