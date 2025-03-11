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    Команда Ташуева упрется в этом матче

    «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка (к. 1.88) на Кубок России 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ахмат»
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    Сергей Ташуев
    11 марта в четвертьфинале Кубка России Путь регионов по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 11 Марта 2025 года

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    •  Краснодар 20:00 Ахмат

    Ахмат

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    «Краснодар»

    Турнирное положение: сейчас в таблице РПЛ «Краснодар» лидирует вместе с «Зенитом», набрав по 43 очка.

    Последние матчи: в 20-м туре команда Мурада Мусаева победила на выезде «Пари НН» с разгромным счетом 0:3.

    Краснодар — Ахмат: коэффициенты букмекеров

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    «Краснодар» играл лучше соперника, но не был на голову сильнее, реализовав практически все свои моменты. Голы в этой встрече забивали Черников, Виктор Са и Джон Кордоба. Особенно красивым получился мяч бразильца в «девятку».

    Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

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    • Не сыграют: травмированы — Витор Тормена (з), Сперцян (п).

    Состояние команды: если в матче против «Крыльев Советов» «быки» выглядели не лучшим образом и вполне могли проиграть, то против «Пари НН» выглядели уже гораздо солиднее.

    Тем не менее, проблем у команды Мусаева пока хватает, а главной потерей стала травма капитана Сперцяна. Даже игра с «Пари НН» показала, что она скажется в перспективе, игрока такого уровня в «Краснодаре» просто нет.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Ахмат» идет 14-м в таблице РПЛ с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 20-м туре «Ахмат» смог на выезде отобрать очки у «Локомотива», сыграв с ним вничью (1:1). Уже в начале времени грозненцы пропустили мяч, но еще до перерыва смогли отыграться после точного удара Самородова.

    Во втором тайме соперник играл чуть лучше, но «Ахмату» удалось выстоять и завоевать столь важное очко. До этого была домашняя победа над «Рубином» со счетом 2:1.

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    Не сыграют: травмирован — Швец (п).

    Состояние команды: в зимнее межсезонье Сергей Ташуев получил возможность спокойно работать, адаптировав игру под свои требования и укрепив проблемные позиции. Пусть пополнили состав игроки не звездного уровня (Мелкадзе, Зорин, Диас), но все они неплохо вписались в футбол Ташуева, ничуть не портя общей картины.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ахмат» сыграл дома вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1

    • В Кубке России «Краснодар» на своем поле победил (1:0), а в гостях уступил (0:3)

    • В прошлом сезоне «Ахмат» сыграл вничью дома (1:1), а на выезде победил (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,31, а на «Ахмат» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

    Прогноз: за зиму «Ахмат» заметно прибавил и сейчас представляет собой боеспособный коллектив. У команды почти нет потерь в составе, восстановились все травмированные, которых очень не хватало осенью, поэтому бой «Локомотиву», который сейчас далек от оптимальных кондиций, обеспечен.

    Основная ставка: победа «Ахмата» с форой +1,5 за 1,88.

    Прогноз: довольно часто «Краснодар» вяло начинает матчи, поэтому можно попробовать более рисковый вариант, что хозяева не смогут выиграть первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: «Ахмат» не проиграет в первом тайме за 2,33.

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    «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 11.03.202520:00. Команда Ташуева упрется в этом матче
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