Слот: ПСЖ произвел на меня большое впечатление

Главный тренервысказался об игреперед ответным очном матчем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я совсем не был удивлен их игрой. Они произвели на меня большое впечатление. Перед игрой я посмотрел много их матчей, потому что у нас было больше времени, чем обычно, и я был действительно впечатлен интенсивностью их игры, сплоченностью команды, ротациями в центре поля. Это очень сплоченная команда, ее очень хорошо тренируют, и я думаю, что мы испытали это на себе в прошлую среду.

Некоторые говорили, что мы играли плохо, я не согласен — я думаю, что это соперник играл невероятно хорошо. Я не думаю, что в этом сезоне мы встречались с командой, которая сочетала бы в себе такое качество и такую интенсивность.

Но я думаю, что мы можем играть лучше. Я не говорю, что мы играли плохо или просто не очень хорошо, но мы все равно можем играть лучше, чем прошлой неделе, и завтра мы должны это доказать на глазах у наших болельщиков», — цитирует Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «мерсисайдцы» на чужом поле обыграли ПСЖ со счетом 1:0.

Ответная игра между этими командами состоится завтра, 11-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.