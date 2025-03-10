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    Слот: ПСЖ произвел на меня большое впечатление

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре ПСЖ перед ответным очном матчем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Я совсем не был удивлен их игрой. Они произвели на меня большое впечатление. Перед игрой я посмотрел много их матчей, потому что у нас было больше времени, чем обычно, и я был действительно впечатлен интенсивностью их игры, сплоченностью команды, ротациями в центре поля. Это очень сплоченная команда, ее очень хорошо тренируют, и я думаю, что мы испытали это на себе в прошлую среду.

    Некоторые говорили, что мы играли плохо, я не согласен — я думаю, что это соперник играл невероятно хорошо. Я не думаю, что в этом сезоне мы встречались с командой, которая сочетала бы в себе такое качество и такую интенсивность.

    Но я думаю, что мы можем играть лучше. Я не говорю, что мы играли плохо или просто не очень хорошо, но мы все равно можем играть лучше, чем прошлой неделе, и завтра мы должны это доказать на глазах у наших болельщиков», — цитирует Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «мерсисайдцы» на чужом поле обыграли ПСЖ со счетом 1:0.

    Ответная игра между этими командами состоится завтра, 11-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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