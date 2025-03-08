приметв 25-м туре немецкой Бундеслиги. Матч состоится 8 марта в 17:30 мск на стадионе «Альянц Арена».

Выиграв два матча подряд, мюнхенцы набрали 61 очко. Они опережают «Байер» на 8 пунктов в борьбе за лидерство. Таким образом, сейчас положению хозяев ничего не угрожает.

«Бохум» имеет 17 очков, с которыми он опустился в зоны стыковых матчей. При этом в случае поражения гости могут опуститься в зону вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.01. Согласно оценке букмекеров, шансов у «Бохума» немного: 1.18 на «Баварию», 8.20 на ничью, 15.0 на «Бохум».

Искусственный интеллект предсказал сокрушительную победу «Баварии» со счетом 7:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run.

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