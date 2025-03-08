Выиграв два матча подряд, мюнхенцы набрали 61 очко. Они опережают «Байер» на 8 пунктов в борьбе за лидерство. Таким образом, сейчас положению хозяев ничего не угрожает.
«Бохум» имеет 17 очков, с которыми он опустился в зоны стыковых матчей. При этом в случае поражения гости могут опуститься в зону вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.
- Согласно оценке букмекеров, шансов у «Бохума» немного: 1.18 на «Баварию», 8.20 на ничью, 15.0 на «Бохум».
- Искусственный интеллект предсказал сокрушительную победу «Баварии» со счетом 7:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Бохум» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 100EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.