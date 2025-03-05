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    «Бавария» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бавария» и «Байер» проведут очный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 5 марта в Мюнхене в 22:00 по мск.

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    Учитывая то, как «Бавария» прошла прошлый раунд турнира, «Байер» точно потреплет ей нервы. Напомним, что мюнхенцы довольно скромно и с минимальным перевесом обыграли «Селтик», тогда как леверкузенцы напрямую вышли в эту стадию еврокубка.

    В нынешнем сезоне команды встретятся в четвертый раз подряд. Ни в одном случае «Бавария» не выиграла — победа у «Байера» и две ничьи. При этом результативный максимум — 1:1.

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    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты от экспертов:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.90.

    • Букмекеры очень высоко оценивают шансы «Баварии»: 1.72 на победу хозяев и 5.05 на победу гостей.

    • Искусственный интеллект считает, что «Байер» продолжит беспроигрышную серию, но на этот раз обыграет «Баварию» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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