проведут очный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 5 марта в Мюнхене в 22:00 по мск.

Учитывая то, как «Бавария» прошла прошлый раунд турнира, «Байер» точно потреплет ей нервы. Напомним, что мюнхенцы довольно скромно и с минимальным перевесом обыграли «Селтик», тогда как леверкузенцы напрямую вышли в эту стадию еврокубка.

В нынешнем сезоне команды встретятся в четвертый раз подряд. Ни в одном случае «Бавария» не выиграла — победа у «Байера» и две ничьи. При этом результативный максимум — 1:1.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты от экспертов:

Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.90. Букмекеры очень высоко оценивают шансы «Баварии»: 1.72 на победу хозяев и 5.05 на победу гостей.

Искусственный интеллект считает, что «Байер» продолжит беспроигрышную серию, но на этот раз обыграет «Баварию» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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