Учитывая то, как «Бавария» прошла прошлый раунд турнира, «Байер» точно потреплет ей нервы. Напомним, что мюнхенцы довольно скромно и с минимальным перевесом обыграли «Селтик», тогда как леверкузенцы напрямую вышли в эту стадию еврокубка.
В нынешнем сезоне команды встретятся в четвертый раз подряд. Ни в одном случае «Бавария» не выиграла — победа у «Байера» и две ничьи. При этом результативный максимум — 1:1.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты от экспертов:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.90.
- Букмекеры очень высоко оценивают шансы «Баварии»: 1.72 на победу хозяев и 5.05 на победу гостей.
- Искусственный интеллект считает, что «Байер» продолжит беспроигрышную серию, но на этот раз обыграет «Баварию» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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