«Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Англиипо пенальти переиграл- 1:1, 5:4 по пенальти.

В основное время на гол Джорджа Хирста хозяева ответили точным ударом Райана Йейтса.

В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Ноттингем Форест».

Футбол. Англия. Кубок ФА Ноттингем Форест — Ипсвич Таун 1:1 Голы: 0:1 Джордж Хирст (53'), 1:1 Райан Йейтс (68'), 1:1 Крис Вуд (пенальти) (96'), 1:1 Сэми Морси (пенальти) (96'), 2:2 Морган Гиббз-Уайт (пенальти) (96'), 2:2 Лиам Дилап (пенальти) (96'), 3:3 Эллиот Андерсон (пенальти) (96'), 3:3 Йенс-Люс Каюсте (пенальти) (96'), 4:4 Неко Уильямс (пенальти) (96'), 4:4 Бенджамин Джонсон (пенальти) (96'), 5:4 Каллум Хадсон-Одои (пенальти) (96') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Морато, Алекс Морено (Неко Уильямс, 82'), Ола Эйна, Данило Оливейра (Эллиот Андерсон, 59'), Ибраим Сангаре (Морган Гиббз-Уайт, 60'), Райан Йейтс, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга (Жота Силва, 105'), Тайво Авонийи (Крис Вуд, 82') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Конор Таунсенд, Бенджамин Джонсон, Кэмерон Бургесс (Джейкоб Гривз, 46'), Люк Вулфенден, Аксель Туанзебе (Dara O'Shea, 46'), Натан Бродхед (Джек Кларк, 67'), Массимо Луонго (Йенс-Люс Каюсте, 67'), Сэми Морси, Джек Тейлор, Джордж Хирст (Лиам Дилап, 90') Предупреждения: Массимо Луонго (17'), Морато (56'), Эллиот Андерсон (78'), Сэми Морси (90'), Райан Йейтс (96')

Таким образом, «Ноттингем Форест» стал четвертьфиналистом английского Кубка.