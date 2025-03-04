Лаже: Нас не интересует, является ли «Барселона» фаворитом

Главный тренервысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Наша подготовка была такой же как и перед игрой с "Барселоной" на общем этапе, но стратегия может немного отличаться. Мы столкнемся с отличной командой, которая забивает много голов, но нам нужно сосредоточиться на хороших вещах, которые мы продемонстрировали в нашем пролом матче, например, на многочисленных моментах у их ворот. Мы должны верить в то, что можем совершенствоваться.

Нас не интересует, является ли "Барселона" фаворитом. Я целиком сосредоточен на том, чего мы можем добиться завтра. Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, вышли в полуфинал Кубка Португалии, в Примейре все в наших руках, и мы уже выиграли один трофей. Наша цель — взять больше трофеев в этом сезоне», — цитирует Лаже пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.