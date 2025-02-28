Галактионов — о поражении «Локомотива»: Мы были ближе к тому, чтобы забить

Главный тренерподелился мнением о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского(1:1).

«Что касается результата, то обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое идёт в копилочку. Во втором тайме, с учётом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики.

Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у "Динамо" была контратака, однако с точки зрения моментов мы были ближе.

Безусловно, что какие‑то нюансы, которые прорабатывали, мы увидели сегодня. У нас было четыре-пять дней в Москве, команда адаптировалась. Если бы мы сразу сюда приехали, то было бы тяжело. Понятно, что очень холодно, особенно для наших иностранцев, но это часть профессии», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ахмата» 7-го марта.