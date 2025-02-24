приметв заключительном матче 25-го тура испанской Примеры. Он состоится 24 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» в 23:00 по мск.

После разгрома «Вальядолида» 4:0 «Севилья» улучшила свое турнирное положение. У команды 31 очко и в случае победы она может подняться сразу не 3 позиции. «Мальорка» находится выше «Севильи» на 3 очка. В прошлом туре она выиграла 3:1 у «Лас-Пальмас». Если удастся повторить результат, «островитяне» поднимутся на 6-е место.

«Севилья» выиграла в 3 из 5 матчей против «Мальорки», тогда как у самой «Мальорки» одна победа за указанный период. Один раз команды сыграли вничью. Это было в первом круге нынешнего сезона, когда соперники разошлись нулевой ничьей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. На победу «Севильи» букмекеры дают 2.06, на победу «Мальорки» — 4.15. Ничья оценивается котировкой 3.25.

Искусственный интеллект считает, что команды в очередной раз сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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