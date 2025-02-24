После разгрома «Вальядолида» 4:0 «Севилья» улучшила свое турнирное положение. У команды 31 очко и в случае победы она может подняться сразу не 3 позиции. «Мальорка» находится выше «Севильи» на 3 очка. В прошлом туре она выиграла 3:1 у «Лас-Пальмас». Если удастся повторить результат, «островитяне» поднимутся на 6-е место.
«Севилья» выиграла в 3 из 5 матчей против «Мальорки», тогда как у самой «Мальорки» одна победа за указанный период. Один раз команды сыграли вничью. Это было в первом круге нынешнего сезона, когда соперники разошлись нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- На победу «Севильи» букмекеры дают 2.06, на победу «Мальорки» — 4.15. Ничья оценивается котировкой 3.25.
- Искусственный интеллект считает, что команды в очередной раз сыграют нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
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