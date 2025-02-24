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    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
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    «Порту» — «Витория»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Порту
    24 февраля «Порту» примет «Виторию» в рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи в 23:15 по мск.

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    «Порту» в прошлом туре обыграл «Фаренсе» 1:0, которое стало первым для него с конца декабря. «Витория» второй матч подряд играет на ноль. Команда сыграла нулевую ничью с «Брагой» и «Фамаликаном».

    На кону у «Порту» стоит третье место. Если «драконы» выиграют, то смогут подняться в зону Лиги Европы. С учетом того, что у хозяев редко бывают проблемы с этим соперником, вероятность их победы остается высокой.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.08.

    • Вероятность победы «Порту» и «Витории» оценивается букмекерами коэффициентами 1.69 и 5.60 соответственно.

    • ИИ считает, что «Порту» и «Витория» сыграют нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Порту» — «Витория» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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