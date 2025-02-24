24 февраляприметв рамках 23-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи в 23:15 по мск.

«Порту» в прошлом туре обыграл «Фаренсе» 1:0, которое стало первым для него с конца декабря. «Витория» второй матч подряд играет на ноль. Команда сыграла нулевую ничью с «Брагой» и «Фамаликаном».

На кону у «Порту» стоит третье место. Если «драконы» выиграют, то смогут подняться в зону Лиги Европы. С учетом того, что у хозяев редко бывают проблемы с этим соперником, вероятность их победы остается высокой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.08.

предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.08. Вероятность победы «Порту» и «Витории» оценивается букмекерами коэффициентами 1.69 и 5.60 соответственно.

ИИ считает, что «Порту» и «Витория» сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Витория» смотрите на LiveCup.Run.

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