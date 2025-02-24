24 февраля в 23-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» привычно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Порту» на 6 очков отстает от лидера Примейры. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» уступили «Роме» (2:3).

До того команда натужно одолела «Фаренсе» (1:0). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с той же «Ромой» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Порту» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Мартим Фернандеш, Васко Соуза — травмированы. Жоау Мариу, Неуэн Перес — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 46 мячей в 22 поединках чемпионата Португалии.

Матчи с «Виторией Гимарайнш» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Порту» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены плотнее подтянуться к лидерам.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Завоеватели» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Витория Гимарайнш» на 15 очков отстают от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Завоеватели» расписали мировую с «Брагой» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Фамаликан» (0:0). А вот поединок с АВС завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Бруно Марио — травмирован. Микель Виллануэва — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «Витория Гимарайнш» прибавляет. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Витория Гимарайнш» не пропускала в 3 своих последних поединках. А вот настреляла команда лишь 30 мячей в 22 поединках Примейры.

Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Да и «драконам» она уступила в двух последних очных поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Завоеватели» постараются сдержать атаки местного гранда.

Статистика для ставок

«Завоеватели» не пропускают 3 матча кряду

«Порту» в среднем пропускает реже гола за матч

«Драконы» в двух последних очных поединках одолели «Виторию Гимарайнш»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Завоеватели» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Порту» имеет в своем составе опытных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм матча завершится победой «драконов».

Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.30