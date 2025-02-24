ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКонец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»? Алексей Андронов«Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ «Лас-Пальмас» — «Барселона»«Барселона» снова первая. Победа над «Лас-Пальмасом» гарантировала каталонцам лидерство в Ла Лиге
    Все новости спорта

    «Драконы» обеспечат голевое шоу

    «Порту» — «Витория Гимарайнш»: Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Примейра, 24 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту Прогнозы на Витория Гимарайнш
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Витория Гимарайнш»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саму Омородион
    24 февраля в 23-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 24 Февраля 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:15 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» привычно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Порту» на 6 очков отстает от лидера Примейры. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 18 мячей.

    Порту — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» уступили «Роме» (2:3).

    До того команда натужно одолела «Фаренсе» (1:0). При этом чуть ранее она подписала мировое соглашение с той же «Ромой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Порту» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Мартим Фернандеш, Васко Соуза — травмированы. Жоау Мариу, Неуэн Перес — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 46 мячей в 22 поединках чемпионата Португалии.

    Матчи с «Виторией Гимарайнш» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Порту» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены плотнее подтянуться к лидерам.

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Завоеватели» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Витория Гимарайнш» на 15 очков отстают от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 22 матчах.

  • Победители и проигравшие. Итоги раунда плей-офф Лиги чемпионов
  • Итальянским клубам после мрачной недели пора задуматься о том, во что они играют
  • 21/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Завоеватели» расписали мировую с «Брагой» (0:0).

    До того команда не смогла переиграть «Фамаликан» (0:0). А вот поединок с АВС завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Витория Гимарайнш» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Бруно Марио — травмирован. Микель Виллануэва — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе «Витория Гимарайнш» прибавляет. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Витория Гимарайнш» не пропускала в 3 своих последних поединках. А вот настреляла команда лишь 30 мячей в 22 поединках Примейры.

    Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Да и «драконам» она уступила в двух последних очных поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Завоеватели» постараются сдержать атаки местного гранда.

    Статистика для ставок

    • «Завоеватели» не пропускают 3 матча кряду

    • «Порту» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Драконы» в двух последних очных поединках одолели «Виторию Гимарайнш»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Завоеватели» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены подтянуться к зоне еврокубков.

    «Порту» имеет в своем составе опытных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм матча завершится победой «драконов».

    Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.30

    Читайте также

    «Порту» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 24.02.2025. Прогнозы на футбол. «Драконы» обеспечат голевое шоу
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры