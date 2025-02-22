«Лестер» — «Брентфорд»: счет матча 0:4, обзор голов

всухую одолел(4:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Йоан Висса на 17-й минуте, Брайан Мбемо на 27-й, Кристиан Нёргор на 32-й минуте и Фабиу Карвалью на 89-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Брентфорд 0:4 Голы: 0:1 Йоан Висса (17'), 0:2 Брайан Мбемо (27'), 0:3 Кристиан Нергор (32'), 0:4 Фабиу Карвалью (89') Предупреждения: Бобби Декордова-Рид (28'), Woyo Coulibaly (42'), Калеб Околи (45'), Факундо Буонанотте (67')

«Брентфорд» после этого матча располагается на 10-й позиции в Премьер-лиге с 37-ю очками в активе. «Лестер» — на предпоследней 19-й строчке (17 баллов).