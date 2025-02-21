Де Врей поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник «Интера»поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб сыграет либо с «Фейеноордом», либо с ПСВ.

«Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность после вылета других итальянских команд из Лиги чемпионов, и я искренне сожалею тем, кто не смог пройти. С личной точки зрения, я рад встретиться с клубом из Нидерландов. И ПСВ, и "Фейеноорд" — очень сильные команды.

Нидерландские молодежные академии превосходны, и в нашем футболе гораздо больше внимания уделяется технике. Но с тех пор, как я приехал в Италию, я значительно улучшил свои тактические навыки, которые совершенно не похожи на то, чему учат у нас на родине», — сказал де Врей TMW.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 14:00 мск.