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    Де Врей поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб сыграет либо с «Фейеноордом», либо с ПСВ.

    Стефан Де Врей
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    Стефан Де Врей

    «Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность после вылета других итальянских команд из Лиги чемпионов, и я искренне сожалею тем, кто не смог пройти. С личной точки зрения, я рад встретиться с клубом из Нидерландов. И ПСВ, и "Фейеноорд" — очень сильные команды.

    Нидерландские молодежные академии превосходны, и в нашем футболе гораздо больше внимания уделяется технике. Но с тех пор, как я приехал в Италию, я значительно улучшил свои тактические навыки, которые совершенно не похожи на то, чему учат у нас на родине», — сказал де Врей TMW.

    Жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 14:00 мск.

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