Жемалетдинов высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ

Полузащитникподелился мнением о судейских решениях в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Мне меня сейчас бесит в судействе? Я не тот человек, который должен обсуждать работу арбитров. Но современные трактовки одинаковых моментов — для меня дикость. Если рука — значит, рука, если фол, то фол. А сейчас где-то дают пенальти, где-то — нет. Бред. Отодвинутая рука — не нарушение, в другом моменте отодвинул — нарушил. Я бы сделал, что, если рука хотя бы чуть-чуть отходит от тела, и в неё попадает мяч — это пенальти. И не так важно, от тебя попало, отскочило и так далее.

С кем комфортнее на поле из судей? С Кукуяном. Он всегда навеселе, объясняет, сильно не орет», — сказал Жемалетдинов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА располагается на 6-й позиции с 31-м очком в активе.