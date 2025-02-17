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    Жемалетдинов высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ

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    Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился мнением о судейских решениях в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Рифат Жемалетдинов — полузащитник ЦСКА
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    Рифат Жемалетдинов — полузащитник ЦСКА

    «Мне меня сейчас бесит в судействе? Я не тот человек, который должен обсуждать работу арбитров. Но современные трактовки одинаковых моментов — для меня дикость. Если рука — значит, рука, если фол, то фол. А сейчас где-то дают пенальти, где-то — нет. Бред. Отодвинутая рука — не нарушение, в другом моменте отодвинул — нарушил. Я бы сделал, что, если рука хотя бы чуть-чуть отходит от тела, и в неё попадает мяч — это пенальти. И не так важно, от тебя попало, отскочило и так далее.

    С кем комфортнее на поле из судей? С Кукуяном. Он всегда навеселе, объясняет, сильно не орет», — сказал Жемалетдинов Чемпионату.

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