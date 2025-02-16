Нападающий «Арсенала» Хаверц успешно перенес операцию

Нападающийзаявил, что успешно перенес операцию после травмы задней поверхности бедра.

Напомним, что форвард получил повреждение на тренировке команды в Дубае. Ранее сообщалось о том, что Хаверц пропустит остаток нынешнего сезона.

«Последние несколько дней были тяжёлыми для восприятия как физически, так и морально. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа.

Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько дней, это действительно помогло. Сейчас я сосредоточен на своём пути к полной физической форме и оказании всей возможной поддержки команде», — приводит слова Хаверца Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Арсенал» 21 матч в рамках английской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.