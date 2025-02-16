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    Нападающий «Арсенала» Хаверц успешно перенес операцию

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    Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц заявил, что успешно перенес операцию после травмы задней поверхности бедра.

    Кай Хаверц — нападающий «Арсенала»
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    Кай Хаверц — нападающий «Арсенала»

    Напомним, что форвард получил повреждение на тренировке команды в Дубае. Ранее сообщалось о том, что Хаверц пропустит остаток нынешнего сезона.

    «Последние несколько дней были тяжёлыми для восприятия как физически, так и морально. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа.

    Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько дней, это действительно помогло. Сейчас я сосредоточен на своём пути к полной физической форме и оказании всей возможной поддержки команде», — приводит слова Хаверца Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел за «Арсенал» 21 матч в рамках английской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.

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