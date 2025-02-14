Коло Муани: Мотта дает много советов

Форвард «Ювентуса», права на которого принадлежат «ПСЖ», рассказал о работе под руководством

«Он тренер, который так много говорит со своими игроками, даёт много советов, объясняет нам значение этого клуба и то, что мы должны отдавать все силы на поле, чтобы отплатить за любовь болельщиков.

Я думаю, что между нами в команде тесное взаимопонимание, и это делает нас сильнее. Хорошо иметь такого тренера», — приводит слова Коло Муани Football Italia.

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Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. После 24 туров туринский клуб идет пятым в таблице, набрав 43 очка.