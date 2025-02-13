ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин«Бенфике» хватило трех минут. Монегаски классно начали, но исчезли после перерыва
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Очень обидно пропускать на последней секунде, но что есть, то есть

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Эвертон
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий по поводу матча против «Эвертона» (2:2).

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    «Напряженная игра, много борьбы. Очень обидно пропускать на последней секунде, но что есть, то есть. Нелегко с этим смириться, но мы принимаем результат и двигаемся дальше.

    Судья сыграл большую роль: в некоторых эпизодах он свистел, а потом в похожих моментах — нет.

    Это был их финал кубка, и они сделали все, что в их силах, чтобы усложнить нам задачу. Это большой результат для них и потеря для нас», — цитирует ван Дейка talkSPORT.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе. «Эвертон» — на 15-й позиции с 27-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • СКА устроит погром на территории «Барыса»?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выдадут ли команды голевую феерию в Москве?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры