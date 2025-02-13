Ван Дейк: Очень обидно пропускать на последней секунде, но что есть, то есть

Защитникдал комментарий по поводу матча против(2:2).

«Напряженная игра, много борьбы. Очень обидно пропускать на последней секунде, но что есть, то есть. Нелегко с этим смириться, но мы принимаем результат и двигаемся дальше.

Судья сыграл большую роль: в некоторых эпизодах он свистел, а потом в похожих моментах — нет.

Это был их финал кубка, и они сделали все, что в их силах, чтобы усложнить нам задачу. Это большой результат для них и потеря для нас», — цитирует ван Дейка talkSPORT.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе. «Эвертон» — на 15-й позиции с 27-ю баллами.