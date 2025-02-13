13 февраля на «Драгау»сойдутся в первом поединке стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры в 23:00 мск.

«Порту» одержал победу в последнем туре, обыграв 2:0 «Маккаби» из Тель-Авива. Это позволило «драконам» набрать 11 очков и закончить этап лиги на 18-й позиции.

«Рома» выиграла у «Айнтрахта» 2:0 и набрала 12 пунктов. «Римляне» проиграли только в одном матче из пяти в турнире. Команда Раньери имеет одну из самых надежных защит в этом розыгрыше. Оборона гостей допустила только 6 ошибок в 8 матчах.

Календарь и таблица Лиги Европы

В 5 очных встречах две победы на счету «Порту», одна победа в активе «Ромы». В Лиге Европы соперники еще не встречались.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры дают практически равные коэффициенты: 2.66 на «Порту», 2.85 на «Рому», ничья оценивается коэффициентом 3.25.

Искусственный интеллект полагает, что первый матч команды закончат вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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