Энрике: Дембеле полон уверенности в себе

Наставник «ПСЖ»высказался о результативности форварда. Нападающий забил 15 голов в восьми матчах в 2025 году, отличившись абсолютно во всех играх, в которых принимал участие.

Ранее Дембеле сделал дубль в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

«Надо уточнить у него, что он ел на Рождество (смеётся). Он полон уверенности в себе. В прошлом сезоне он показывал хорошие результаты, но в 2025 году стал ещё лучше. Видно, как партнёры активно ищут его и находят. У него безупречное поведение», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Всего в нынешнем сезоне Дембеле в 28 матчах во всех турнирах забил 23 гола и сделал 6 ассистов.