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Несмотря на поражение в последнем туре этапа лиги «Брюгге» сумел остаться в зоне плей-офф. «Черно-синие» уступили 1:3 «Ман Сити», но по дополнительным показателям опередили загребское «Динамо» и остались на 24-й позиции.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аталанта» играла с «Барселоной» и в волевом поединке смогла вырвать ничью 2:2. При этом бергамаски финишировали в одном пункте от первой восьмерки.
Что касается очных встреч, то это будет первая игра команд друг с другом.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры ставят на «Аталанту». Коэффициенты на победу составляют 3.20 и 2.40. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.
- Искусственный интеллект считает, что матч завершится победой «Брюгге» со счетом 2:0.
Прямая трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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