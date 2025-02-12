12 февраляпомеряются силами в рамках первого поединка стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов, который состоится в 20:45 на стадионе «Ян Брейдел».

Где смотреть футбол онлайн бесплатно? У нас вы найдете все ссылки на трансляцию матча. Следите за игрой в режиме реального времени!

Несмотря на поражение в последнем туре этапа лиги «Брюгге» сумел остаться в зоне плей-офф. «Черно-синие» уступили 1:3 «Ман Сити», но по дополнительным показателям опередили загребское «Динамо» и остались на 24-й позиции.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Аталанта» играла с «Барселоной» и в волевом поединке смогла вырвать ничью 2:2. При этом бергамаски финишировали в одном пункте от первой восьмерки.

Что касается очных встреч, то это будет первая игра команд друг с другом.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры ставят на «Аталанту». Коэффициенты на победу составляют 3.20 и 2.40. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.

Искусственный интеллект считает, что матч завершится победой «Брюгге» со счетом 2:0.

Прямая трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.