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    Смотреть матч онлайн: «Брюгге» — «Аталанта», прямая трансляция

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    12 февраля «Брюгге» и «Аталанта» померяются силами в рамках первого поединка стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов, который состоится в 20:45 на стадионе «Ян Брейдел».

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    Несмотря на поражение в последнем туре этапа лиги «Брюгге» сумел остаться в зоне плей-офф. «Черно-синие» уступили 1:3 «Ман Сити», но по дополнительным показателям опередили загребское «Динамо» и остались на 24-й позиции.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Аталанта» играла с «Барселоной» и в волевом поединке смогла вырвать ничью 2:2. При этом бергамаски финишировали в одном пункте от первой восьмерки.

    Что касается очных встреч, то это будет первая игра команд друг с другом.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры ставят на «Аталанту». Коэффициенты на победу составляют 3.20 и 2.40. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.35.

    • Искусственный интеллект считает, что матч завершится победой «Брюгге» со счетом 2:0.

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    Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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