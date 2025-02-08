Консейсау объяснил тройную замену в матче с «Эмполи»

Наставник «Милана»прокомментировал игру против «Эмполи» (2:0) в рамках 24-го тура Серии А и объяснил свою тройную замену в перерыве желанием выиграть.

«Наша линия обороны очень важна для компактности нашей команды. Мы усердно работаем над деталями. Тройная замена (после перерыва на поле вышли Рафаэль Леау, Сантьяго Хименес и Кристиан Пулишич)?

Было искушение выпустить защитника вместо одного из нападающих, но я этого не сделал, я пошел на риск, потому что хотел выиграть матч. В таком клубе, как "Милан", ничья означает потерю двух очков.

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Хименес — отличный игрок, он может предложить команде множество решений. Все игроки в линии атаки хороши, когда владеют мячом, но и без него нужно работать. Если мы будем компактны и надежны как команда, то сможем получать удовольствие и выигрывать больше матчей», — сказал Консейсау после игры.

Сейчас «Милан» идет на седьмом месте в Серии А с 38 очками.