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    «Сельта» вырвала победу у «Бетиса», уступая 0:2

    «Сельта» — «Бетис»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 23-го тура испанской Примеры «Сельта» дома одержала волевую победу со счетом 3:2 над «Бетисом», уступая после первого тайма в два мяча.

    Виллиот Сведберг
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    Виллиот Сведберг

    Голы в составе гостей на счету Антони (первый после перехода из «МЮ») и Диего Льоренте.

    В составе «Сельты» отличились Фран Бельтран, Хавьер Родригес и Виллиот Сведберг.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Бетис 3:2
    Голы: 0:1 Антони (10'), 0:2 Диего Льоренте (22'), 1:2 Франсиско Пейнадо (63'), 2:2 Хави Родригес (65'), 3:2 Уиллот Сведберг (87') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес, Карлос Домингес, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза (Серхио Каррейра, 82'), Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Жаилсон, 89'), Уго Альварес, Альфон Гонсалес (Fer Lopez, 60'), Икер Лосада (Уиллот Сведберг, 60'), Пабло Дуран (Борха Иглесиас, 82') Бетис: Адриан, Ромен Перро (Рикардо Родригес, 46'), Натан, Диего Льоренте, Иско, Марк Рока (Серхи Альтмира, 58'), Джонни Кардозо, Седрик Бакамбу (Витор Уго Роке Феррейра, 58'), Антони (Джовани Ло Чельсо, 72'), Jesus Rodriguez Caraballo (Абде Эззальзули, 72'), Angel Ortiz Предупреждения: Ромен Перро (8'), Иско (61'), Антони (68'), Маркос Алонсо (72'), Борха Иглесиас (90 + 4'), Витор Уго Роке Феррейра (90 + 4'), Франсиско Пейнадо (90 + 4')

    «Сельта» в следующем туре сыграет с «Атлетико» в гостях, а «Бетис» примет «Реал Сосьедад».

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