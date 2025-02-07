откроют 21-й тур Лиги 1 Франции. Матч команд состоится 7 февраля в 21:00 мск.

Обе команды перед этой игрой выиграли свои поединки. «Нант» обыграл «Реймс» 2:1 в Лиге 1, а «Брест» в Кубке Франции победил «Труа» с тем же счетом. При этом хозяева не уступают уже три поединка, а гости проиграли два матча из трех.

Команды встретятся в третий раз за два месяца. В предыдущих двух играх «Брест» одержал победу — 2:1, 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация о ставках на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.49 на победу «Нанта», 3.20 на победу «Бреста», на ничью 3.15.

ИИ считает, что «Брест» выиграет с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нант» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

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