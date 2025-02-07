ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Омар Мармуш Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона
  • 18:43
    • «Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на игру Зимнего Кубка РПЛ
  • 17:12
    • Гарсия стал футболистом «Спартака»
  • 16:56
    • «Ростов» уступил «Зениту» в Зимнем Кубке РПЛ
    Все новости спорта

    «Нант» — «Брест»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Нант» и «Брест» откроют 21-й тур Лиги 1 Франции. Матч команд состоится 7 февраля в 21:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды перед этой игрой выиграли свои поединки. «Нант» обыграл «Реймс» 2:1 в Лиге 1, а «Брест» в Кубке Франции победил «Труа» с тем же счетом. При этом хозяева не уступают уже три поединка, а гости проиграли два матча из трех.

    Команды встретятся в третий раз за два месяца. В предыдущих двух играх «Брест» одержал победу — 2:1, 4:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.49 на победу «Нанта», 3.20 на победу «Бреста», на ничью 3.15.

    • ИИ считает, что «Брест» выиграет с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нант» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шанс у «Монако» обыграть ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сократит ли «Порту» отставание от «Спортинга»?
  • «Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Ван Нистелрой огорчит «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Комо — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Бостон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры