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    «Нант» — «Брест». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Брест»
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    «Нант»
    7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Брест». Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Февраля 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 21:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» в чемпионате Франции находится на 14-м месте. В активе команды 21 очко.

    В 20 встречах «Нант» одержал 4 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница мячей составляет 24-30.

    Нант — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Нант» в январе-феврале провел шесть матчей. За этот период команда проиграла только один раз.

    15 января «Нант» сыграл неудачный матч с «Брестом» в Кубке Франции. Клуб уступил в гостях со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Нант» не лучшим образом играет в текущем сезоне. «Канарейкам» никак не удается покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

    С начала декабря «Нант» в Лиге 1 не уступает на своем поле. Домашняя беспроигрышная серия команды составляет три матча.

    «Брест»

    Турнирное положение: У «Бреста» в нынешнем сезоне плотный график. Команда играет сразу в нескольких турнирах.

    В чемпионате Франции «Брест» находится на 8-й позиции. У клуба 28 набранных очков.

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    • Последние матчи: В феврале «Брест» провел два матча. Текущий месяц клуб начал с поражения в поединке с «ПСЖ» (2:5).

    Затем «Брест» реабилитировался перед поклонниками в матче Кубка Франции с «Труа». Была одержана победа со счетом 2:1.

    Состояние команды: Конечно, «Бресту» трудно играть в нескольких турнирах сразу. Но команда справляется как может.

    Сейчас главная задача — завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Пока непонятно, удастся ли это сделать.

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    Букмекеры не верят в успех гостей. В 2025 году команды уже встречались в Кубке Франции. 15 января «Брест» дома взял верх над «Нантом» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • С начала декабря «Нант» в Лиге 1 не проигрывает на своем поле

    • В феврале «Брест» в двух играх ни разу не уступил

    • 15 января 2025 года «Брест» в Кубке Франции взял верх над «Нантом» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.43. Ничья — в 3.21, победа «Бреста» — в 3.06.

    Прогноз: «Нант» в последних домашних матчах выглядит неплохо. Скорее всего, команда добьется положительного результата.

    Ставка: победа «Нанта» с форой (0) за 1.74.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82

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    «Нант» — «Брест»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Команды преуспеют в атаке?
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