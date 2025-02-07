7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Брест». Начало встречи — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» в чемпионате Франции находится на 14-м месте. В активе команды 21 очко.

В 20 встречах «Нант» одержал 4 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница мячей составляет 24-30.

Последние матчи: «Нант» в январе-феврале провел шесть матчей. За этот период команда проиграла только один раз.

15 января «Нант» сыграл неудачный матч с «Брестом» в Кубке Франции. Клуб уступил в гостях со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Нант» не лучшим образом играет в текущем сезоне. «Канарейкам» никак не удается покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

С начала декабря «Нант» в Лиге 1 не уступает на своем поле. Домашняя беспроигрышная серия команды составляет три матча.

«Брест»

Турнирное положение: У «Бреста» в нынешнем сезоне плотный график. Команда играет сразу в нескольких турнирах.

В чемпионате Франции «Брест» находится на 8-й позиции. У клуба 28 набранных очков.

Последние матчи: В феврале «Брест» провел два матча. Текущий месяц клуб начал с поражения в поединке с «ПСЖ» (2:5).

Затем «Брест» реабилитировался перед поклонниками в матче Кубка Франции с «Труа». Была одержана победа со счетом 2:1.

Состояние команды: Конечно, «Бресту» трудно играть в нескольких турнирах сразу. Но команда справляется как может.

Сейчас главная задача — завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Пока непонятно, удастся ли это сделать.

Букмекеры не верят в успех гостей. В 2025 году команды уже встречались в Кубке Франции. 15 января «Брест» дома взял верх над «Нантом» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

С начала декабря «Нант» в Лиге 1 не проигрывает на своем поле

В феврале «Брест» в двух играх ни разу не уступил

15 января 2025 года «Брест» в Кубке Франции взял верх над «Нантом» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.43. Ничья — в 3.21, победа «Бреста» — в 3.06.

Прогноз: «Нант» в последних домашних матчах выглядит неплохо. Скорее всего, команда добьется положительного результата.

Ставка: победа «Нанта» с форой (0) за 1.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.82