Роналду: Безусловно, Винисиус заслужил «Золотой мяч»

Форвард «Аль-Насра», который ранее играл за мадридский «Реал», отметил, что вингер «сливочных»должен был выиграть «Золотой мяч».

«Винисиус, безусловно, заслужил "Золотой мяч", но эта награда больше не имеет никакого авторитета. Я был там, где был Вини. Он заслужил её, но не получил, потому что к ней нет доверия», — приводит слова Роналду Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Винисиус провел 27 матчей во всех турнирах. Футболист забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.

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Текущий контракт с бразильцем истекает в июне 2027 года. Стоимость Винисиуса по данным Transfermarkt составляет 200 млн евро.