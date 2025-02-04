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    Роналду: Безусловно, Винисиус заслужил «Золотой мяч»

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    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее играл за мадридский «Реал», отметил, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч».

    Винисиус
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    Винисиус

    «Винисиус, безусловно, заслужил "Золотой мяч", но эта награда больше не имеет никакого авторитета. Я был там, где был Вини. Он заслужил её, но не получил, потому что к ней нет доверия», — приводит слова Роналду Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

    В текущем сезоне Винисиус провел 27 матчей во всех турнирах. Футболист забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Текущий контракт с бразильцем истекает в июне 2027 года. Стоимость Винисиуса по данным Transfermarkt составляет 200 млн евро.

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