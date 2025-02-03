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    Слуцкий ответил на вопрос о своем будущем в «Шанхай Шэньхуа»

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как он решился возглавить клуб из Китая и будет ли он работать с ним в дальнейшем.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: "Окей, хорошо". Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.

    У меня пока двухлетний контракт. Поэтому еще год. Дальше посмотрим», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

    53-летний российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В первый же сезон Слуцкий завоевал с командой серебряные медали.

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