Слуцкий ответил на вопрос о своем будущем в «Шанхай Шэньхуа»

Наставник «Шанхай Шэньхуа»рассказал, как он решился возглавить клуб из Китая и будет ли он работать с ним в дальнейшем.

«У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: "Окей, хорошо". Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.

У меня пока двухлетний контракт. Поэтому еще год. Дальше посмотрим», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

53-летний российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В первый же сезон Слуцкий завоевал с командой серебряные медали.