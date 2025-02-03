Слуцкий ответил на вопрос о своем будущем в «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: "Окей, хорошо". Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.
У меня пока двухлетний контракт. Поэтому еще год. Дальше посмотрим», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».
53-летний российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В первый же сезон Слуцкий завоевал с командой серебряные медали.