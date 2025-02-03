Нойер в «Баварии» до 2026 года

Официальный сайт мюнхенской сообщил о продлении контракта с вратарем

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мануэль Нойер Фото: fcbayern.com

Новое соглашение 38-летнего голкипера будет действовать до лета 2026 года.

«Мне очень нравится играть в футбол, и я хочу остаться игроком "Баварии". Я всё ещё голоден и с нетерпением жду ещё одного года в этом особенном клубе. У нас всегда были хорошие разговоры. Это хорошее чувство. Это приятное ощущение, и у нас ещё много целей, которых нужно достичь вместе», — приводит слова Нойера пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Бундеслиги

За «Баварию» Нойер выступает с 2011 года, в ее составе 11 раз становился чемпионом Бундеслиги, пять раз выигрывал Кубок Германии и два раза Лигу чемпионов. В этом сезоне в чемпионате Германии сыграл 16 матчей и пропустил 14 мячей.