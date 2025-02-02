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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»

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    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в центральном матче 24-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 47 очков в 23-х матчах. Лондонский клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 9 баллов. «Канониры» одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 44 гола и пропустив 21 мяч в свои ворота.

    Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ на данный момент составляет 13 матчей. За этот отрезок команда Артеты одержала 8 побед и 5 раз сыграла вничью. В крайнем туре лондонцы не без труда обыграли в гостях «Вулверхэмптон» — 1:0.

    На этой неделе «Арсенал» победой завершил общий этап Лиги Чемпионов, обыграв в гостях «Жирону» (2:1). «Канониры» заняли третье место в таблице и напрямую пробились в 1/8 финала.

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» с 41 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В 23-х матчах «горожане» одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 47:30.

    «Манчестер Сити» постепенно приходит в норму, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью в шести последних матчах. В двух крайних турах подопечные Гвардиолы выиграли с общий счетом 9:1, разгромив «Ипсвич» (6:0) и одержав волевую победу над «Челси» — 3:1.

    На этой неделе «Манчестер Сити» одержал важную победу над «Брюгге» в заключительном туре Лиги Чемпионов (3:1), которая позволила им пробиться в плей-офф. В стыковых матчах «Манчестер Сити» предстоит встретиться с мадридским «Реалом».

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

    В последних 10-ти встречах на счету «Манчестер Сити» 6 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.57.

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