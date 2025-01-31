Николич — о победе ЦСКА: Сейчас я очень доволен характером команды

Главный тренервысказался о характере своей команды после победы над(1:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Сейчас я очень доволен характером команды. Надо сказать, что они молодцы. Конечно, это только второй сбор, до официальных игр — ещё месяц. Но парни работают, стараются, они очень мотивированы. Между ними есть конкуренция.

Все три игры, которые мы провели под нагрузками, были хорошими. Если мы так же продолжим, если не будет травм, это даст мне уверенность в хорошем результате», — передает слова Николича Чемпионат.

ЦСКА располагается на 6-й позиции в таблице российской Премьер-лиги с 31-м очком в активе после 18-и туров.