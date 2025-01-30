«Динамо» Загреб — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

«Динамо» Загреб Фото: globallookpress.com
На голы Мартина Батурины и Марко Пьяцы гости ответили точным ударом Кристиана Пулишича.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Динамо З — Милан 2:1
Голы: 1:0 Мартин Батурина (19'), 1:1 Кристиан Пулишич (53'), 2:1 Марко Пьяца (60') Динамо З: Иван Невистич, Кевин Теофиль-Катерин, Сами Ммаэ, Рауль Торренте, Ронаэль Пьер-Габриэль (Leon Jakirovic, 90'), Ариян Адеми (Марко Рог, 70'), Йосип Мишич, Лука Стойкович (Хуан Кордоба, 74'), Мартин Батурина (Натанаэль Мбюкю, 90'), Марко Пьяца (Стефан Ристовски, 70'), Сандро Куленович Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс (Тэмми Абрахам, 82'), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа (Филиппо Терраччано, 46'), Альваро Мората (Самуэль Чуквезе, 46'), Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 82') Предупреждения: Кристиан Пулишич (26'), Йосип Мишич (31'), Юнус Муса (31'), Марко Пьяца (34'), Юнус Муса (39'), Мик Меньян (39'), Fabio Cannavaro (86'), Иван Невистич (90 + 4')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Милан» набрал 15 очков и 13-го места пробился в плей-офф. У «Динамо» 11 очков, 25 очков и вылет из Лиги чемпионов.