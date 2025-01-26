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    «Айнтрахт» упустил победу в матче с «Хоффенхаймом»

    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Айнтрахт» сыграли вничью 2:2.

    Уго Экитике
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    Уго Экитике

    На дубль Уго Экитике хозяева ответили точными ударами Гифта Орбана и Адама Гложека.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 2:2
    Голы: 0:1 Уго Экитике (пенальти) (26'), 1:1 Гифт Орбан (65'), 1:2 Уго Экитике (71'), 2:2 Адам Гложек (90 + 5') Хоффенхайм: Лука Филипп, Валентен Жендрей (Павел Кадержабек, 76'), Артур Шавес, Кевин Акпогума, Давид Юрасек, Том Бишоф (Деннис Гайгер, 84'), Финн Беккер (Мариус Бюльтер, 76'), Антон Стах, Андрей Крамарич, Адам Гложек, Макс Мёрштедт (Гифт Орбан, 63') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Джан Узун (Тута, 62'), Марио Гётце (Фарес Шаиби, 62'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 90'), Хуго Ларссон (Тимоти Чэндлер, 90'), Эйе Скири, Уго Экитике (Игор Матанович, 82') Предупреждения: Артур Шавес (58'), Антон Стах (83'), Адам Гложек (90 + 6')

    Календарь и таблица Серии А

    «Хоффенхайм» смог набрать 18 очков и остался на 14-й строчке. У «Айнтрахта» 37 очков и третья позиция.

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