Слот: Если бы не пропустили, была бы идеальная игра

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«Достойное, доминирующее выступление, 4 гола — это всегда приятно. Мы почти не позволяли сопернику создавать моменты и вроде бы не допускали контратак, а это непросто, когда играешь против низкого блока и быстрых форвардов и вингеров.

К сожалению, мы пропустили в результате стандартного положения в конце игры. Если бы не это, матч можно было бы считать идеальным. Сейчас же мы немного недовольны пропущенным голом», — цитирует Слота Yahoo.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» смог набрать 53 балла и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Ипсвича» осталось 16 очков и 18-я строчка.