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    Слот: Если бы не пропустили, была бы идеальная игра

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче против «Ипсвича» (4:1).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Достойное, доминирующее выступление, 4 гола — это всегда приятно. Мы почти не позволяли сопернику создавать моменты и вроде бы не допускали контратак, а это непросто, когда играешь против низкого блока и быстрых форвардов и вингеров.

    К сожалению, мы пропустили в результате стандартного положения в конце игры. Если бы не это, матч можно было бы считать идеальным. Сейчас же мы немного недовольны пропущенным голом», — цитирует Слота Yahoo.

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    «Ливерпуль» смог набрать 53 балла и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Ипсвича» осталось 16 очков и 18-я строчка.

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