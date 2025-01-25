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    Компани: Это была не лучшая наша игра, но одна из лучших побед

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча против «Фрайбурга» (2:1).

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Это, возможно, была не лучшая наша игра, но это одна из лучших побед, потому что мы знаем, как тяжело играть здесь, во Фрайбурге, против команды, занимающей второе место, если брать домашние игры. Это была сложная неделя для нас из-за трех игр подряд.

    Кейн? Гарри никогда не сомневался в себе. Он оставался спокойным и продолжал усердно работать. Конечно, мы можем говорить о его голе сегодня, но он также отрабатывал в обороне и много помогал команде. Это говорит о его характере. Он действительно отдает все, чтобы команда добивалась успеха», — цитирует Компани Bayern & Germany.

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    «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии с 48 очками. «Фрайбург» идет девятым с 27 очками.

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