Компани: Это была не лучшая наша игра, но одна из лучших побед

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Это, возможно, была не лучшая наша игра, но это одна из лучших побед, потому что мы знаем, как тяжело играть здесь, во Фрайбурге, против команды, занимающей второе место, если брать домашние игры. Это была сложная неделя для нас из-за трех игр подряд.

Кейн? Гарри никогда не сомневался в себе. Он оставался спокойным и продолжал усердно работать. Конечно, мы можем говорить о его голе сегодня, но он также отрабатывал в обороне и много помогал команде. Это говорит о его характере. Он действительно отдает все, чтобы команда добивалась успеха», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии с 48 очками. «Фрайбург» идет девятым с 27 очками.