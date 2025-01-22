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    Официально: Селихов покинул «Спартак»

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    Голкипер «Спартака» Александр Селихов покинул стан москвичей.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба.

    «Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведённые в "Спартаке", желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

    Селихов в общей сложности провел за команду 102 матча, пропустил 117 мячей и 30 раз отыграл на ноль.

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    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.

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