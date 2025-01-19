ЦСКА — АГМК: счет матча 4:1, обзор голов

Иван Обляков Фото: globallookpress.com
В составе московской команды точными ударами смогли отметиться Кирилл Глебов, Иван Обляков, Секу Койта и Артем Шуманский.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — АГМК (Узбекистан) — 4:1 (2:1)
Голы: Гиесов, 8 — с пенальти (0:1). Глебов, 11 (1:1). Обляков, 18 — с пенальти (2:1). Койта, 74 (3:1). Шуманский, 85 (4:1)
В еще одной игре «Пари НН» уступил сербскому клубу «Раднички» со счетом 1:2.
За российскую команду смог забить Вячеслав Грулев.
Товарищеский матч
«Пари НН» — «Раднички» — 1:2 (1:0)
Гол «Пари НН»: Грулев