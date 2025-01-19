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    ЦСКА разгромил АГМК в товарищеском матче, «Пари НН» проиграл «Радничкам»

    ЦСКА — АГМК: счет матча 4:1, обзор голов

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    В товарищеском матче на сборе в ОАЭ московский ЦСКА разбил узбекский АГМК со счетом 4:1.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    В составе московской команды точными ударами смогли отметиться Кирилл Глебов, Иван Обляков, Секу Койта и Артем Шуманский.

    Товарищеский матч
    ЦСКА (Россия) — АГМК (Узбекистан) — 4:1 (2:1)
    Голы: Гиесов, 8 — с пенальти (0:1). Глебов, 11 (1:1). Обляков, 18 — с пенальти (2:1). Койта, 74 (3:1). Шуманский, 85 (4:1)

    В еще одной игре «Пари НН» уступил сербскому клубу «Раднички» со счетом 1:2.

    За российскую команду смог забить Вячеслав Грулев.

    Товарищеский матч
    «Пари НН» — «Раднички» — 1:2 (1:0)
    Гол «Пари НН»: Грулев
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