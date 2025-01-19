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    Анчелотти: Мбаппе — лучший центрфорвард мира

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил способности своего нападающего Килиана Мбаппе после победы над «Лас-Пальмасом» (4:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге.

    Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум», — сказал итальянский наставник.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После победы в 20-м туре испанской Примеры «Реал» снова возглавил таблицу чемпионата Испании. Мбаппе в этом матче оформил дубль.

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