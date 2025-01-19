Анчелотти: Мбаппе — лучший центрфорвард мира

Главный тренер «Реала»высоко оценил способности своего нападающегопосле победы над «Лас-Пальмасом» (4:1).

«Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге.

Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум», — сказал итальянский наставник.

Календарь и таблица испанской Примеры

После победы в 20-м туре испанской Примеры «Реал» снова возглавил таблицу чемпионата Испании. Мбаппе в этом матче оформил дубль.