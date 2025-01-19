Анчелотти: Мбаппе — лучший центрфорвард мира

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Он лучший центрфорвард мира. Раньше были сомнения по поводу того, куда его лучше ставить, в центр или на фланг. Он прекрасный нападающий, который очень хорош в центральной зоне, даже лучше, чем на фланге.
Его умение отрываться от опекуна уникально, и в этой зоне он использует его на максимум», — сказал итальянский наставник.
Календарь и таблица испанской Примеры
После победы в 20-м туре испанской Примеры «Реал» снова возглавил таблицу чемпионата Испании. Мбаппе в этом матче оформил дубль.