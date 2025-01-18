Тедеско прокомментировал свое увольнение из сборной Бельгии

прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера сборной Бельгии. Это произошло 17 января.

«Я всегда был горд работать тренером сборной Бельгии, и вместе мы добились многого. К сожалению, эта прекрасная история подошла к концу. Я на 100% уверен, что команда победит Украину и без проблем пройдёт на чемпионат мира. Команда ещё находится на ранней стадии своего развития и продолжит производить фурор в ближайшие годы.

От всего сердца желаю игрокам, персоналу федерации и болельщикам всего самого наилучшего», — приводит слова Тедеско пресс-служба сборной Бельгии.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года.