«Боруссия» близка к подписанию защитника «Челси»

Защитник «Челси»уже на этой неделе может стать игроком дортмундской

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, португальский футболист уже согласовал с «Боруссией» условия личного контракта.

Изначально «Боруссия» планировала взять Вейгу в аренду с правом выкупа, но лондонский клуб настаивает на полноценном трансфере.

Источник утверждает, что сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

Также отмечается, что в «Боруссии» Ренату пообещали, что он будет играть на привычной для себя позиции центрального защитника, а не на фланге.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 10 миллионов евро.

Вейга перешел в «Челси» летом 2024 года из швейцарского «Базеля» за 14 миллионов евро.