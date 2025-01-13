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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    «Боруссия» близка к подписанию защитника «Челси»

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    Защитник «Челси» Ренату Вейга уже на этой неделе может стать игроком дортмундской «Боруссии».

    Ренату Вейга
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    Ренату Вейга

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, португальский футболист уже согласовал с «Боруссией» условия личного контракта.

    Изначально «Боруссия» планировала взять Вейгу в аренду с правом выкупа, но лондонский клуб настаивает на полноценном трансфере.

    Источник утверждает, что сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

    Также отмечается, что в «Боруссии» Ренату пообещали, что он будет играть на привычной для себя позиции центрального защитника, а не на фланге.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 10 миллионов евро.

    Вейга перешел в «Челси» летом 2024 года из швейцарского «Базеля» за 14 миллионов евро.

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