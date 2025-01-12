В 20-м туре Серии Асыграет в гостях у. Матч запланирован на 12 января 17:00 мск.

«Венеция» отчаянно борется за сохранение прописки, однако пока что команда не может выбраться из зоны вылета. После 19 матчей она набрала только 14 очков, что на данный момент позволяет быть лишь 19-м клубом в турнирной таблице. Есть и положительный момент — в пяти последних турах гости проиграли только «Наполи» (0:1). В прошлом туре они расписали ничью 1:1 с «Эмполи».

«Интер» имеет 17 матчей в активе, после которых у подопечных Индзаги 40 очков. У впереди идущих «Аталанты» и «Наполи» на две игры больше, а отрыв составляет 2 и 4 очка соответственно. «Нерадзурри» выиграли 5 матчей турнира подряд. В трех последних они победили всухую. После поражения 2:3 в Суперкубке от «Милана» гости будут стремиться победить, чтобы быстрее забыть эту неудачу.

Прогнозы и ставки

«Интер» удачно выступает в матчах против «Венеции». Последние 3 поединка закончились победой миланцев. 1:0, 2:1, 2:0 — это результаты прошлых игр.

Букмекеры дают 1.34 на победу «Интера» в этот раз. Победа «Венеции» оценивается котировкой 9.40, а на ничью можно поставить с коэффициентом 5.40.

В своем прогнозе с коэффициентом 2.35 эксперты LiveSport.Ru сделали ставку на уверенную победу миланцев. Какую именно ставку они предложили, смотрите здесь.

сделали ставку на уверенную победу миланцев. Какую именно ставку они предложили, смотрите здесь. ИИ оценил шансы команд и ждет от «Интера» разгромной победы 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Интер», стартовые составы команд и их статистику, а также список букмекеров и коэффициенты смотрите на сайте LiveCup.Run.

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