В воскресенье, 12 января, в поединке 20-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле примет «Интер». Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: команда из одноименного города является одним из аутсайдеров и борется за выживание в Серии А.

В настоящий момент коллектив из Венеции имеет в своем активе только 14 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Венецианцы смогли забить всего 18 мячей, а в свои ворота пропустили целых 32.

Последние матчи: в прошлых турах «оранжево-черно-зеленые» сыграли вничью с «Эмполи» (1:1), но проиграли «Наполи» (0:1).

До этого же «лагунари» смогли выиграть у «Кальяри» (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим же «Венеция» поделила очки с «Ювентусом» (2:2) и «Комо» (2:2).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Домен Чрнигой, Ричи Саградо и Михаэль Свобода.

Состояние команды: подопечные Эусебио Ди Франческо борются за выживание и показывают не совсем качественную игру.

Для новичка Серии А самое главное закрепиться в элите итальянского футбола и остаться в высшей лиге. Думается, что «Венеция» будет в борьбе за выживание до конца чемпионата.

«Интер»

Турнирное положение: действующий чемпион Италии старается защитить свой титул.

«Змеи» в настоящий момент набрали 40 очков и идут на третьей строчке в турнирной таблице.

Команда из Милана смогла забить целых 45 мячей, а в свои пропустила всего 15.

Последние матчи: «черно-синие» в прошлой игре уступили «Милану» в финале Суперкубка (2:3), до этого победив «Аталанту» (2:0) в полуфинале.

Перед этим миланцы переиграли «Кальяри» (3:0), «Комо» (2:0) и «Лацио» (6:0).

Также «нерадзурри» выиграли у «Удинезе» (2:0) в Кубке Италии, но проиграли «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы в миланском коллективе Франческо Ачерби и Раффаэле Ди Дженнаро.

Состояние команды: «желанная» все равно остается главным фаворитом текущего сезона. Сейчас «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на четыре очка, но имеет две игры в запасе. По потерянным очка подопечные Симоне Индзаги являются лидерами.

Также «Интер» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии. После поражения в Суперкубке команда должна быть злой и настраиваться на победу в остальных турнирах.

Статистика для ставок

«Венеция» выиграла только 1 из последних 9 матчей

«Интер» победил в 5 последних матчах Серии А

В последнем очном матче 3 ноября «Интер» одолел «Венецию» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.70, а победа «Венеции» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Интер» сейчас выступает очень хорошо, а «Венеция» очень плохо, поэтому и результат матча видится предрешенным.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.35.

Прогноз: «Интер» в последнее время любит забивать много, поэтому предположим, что команды смогут на двоих забить четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.