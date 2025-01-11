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    «Вальядолид» на своем поле обыграл «Бетис» в матче Примеры

    «Вальядолид» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вальядолид» одержал победу над «Бетисом» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    «Вальядолид»
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    «Вальядолид»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Кике Перес на 58-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Бетис 1:0
    Гол: 1:0 Кике Перес (58') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Луис Перес, Санчес Хавьер, Лукас Роза, Кике Перес (Иван Санчес, 89'), Станко Юрич, Ануар (Амат Ндиайе, 82'), Маркос Андре (Мамаду Силла, 89'), Рауль Моро, Abdulay Juma Bah (Эрай Джёмерт, 46'), Mario Martin Бетис: Рикардо Родригес, Натан, Диего Льоренте, Юссуф Сабали (Jesus Rodriguez Caraballo, 73'), Иско, Джовани Ло Чельсо (Матео Флорес, 75'), Джонни Кардозо, Серхи Альтмира (Айтор Руйбаль, 61'), Седрик Бакамбу (Витор Уго Роке Феррейра, 61'), Абде Эззальзули (Хуанми, 73'), Fran Vieites Предупреждения: Диего Льоренте (26'), Маркос Андре (42'), Джовани Ло Чельсо (70'), Кике Перес (71'), Джонни Кардозо (77'), Витор Уго Роке Феррейра (90 + 12')

    После этого матча «Вальядолид» занимает 19-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Бетис» располагается на 10-й позиции с 25-ю баллами.

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