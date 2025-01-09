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    «Фулхэм» — «Уотфорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Фулхэм Уотфорд
    9 января в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» и «Уотфорд» разыграют путевку в 1/16 финала Кубка Англии. Встреча начнется в 22:45 по мск.

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    К матчу команды подошли в разной игровой форме. «Фулхэм» хоть и выиграл только одну встречу из пяти последних, но при этом он проигрывает уже 8 матчей подряд. Ранее «коттеджеры» смогли сыграть вничью с «Арсеналом» и «Ливерпулем», и даже обыграть «Челси» (2:1). Последним результатом команды стала результативная ничья 2:2 с «Ипсвичем».

    «Уотфорд» проиграл 3 матча подряд и 4 поединка из 5 последних. Гости потерпели поражение со счетом 1:2 от «Кардиффа» и «Шеффилд Юнайтед», а также уступили 1:3 КПР.

    В прошлом сезоне команды дошли до 1/16 финала. «Фулхэм» не смог пройти «Ньюкасл», а «Уотфорд» проиграл «Саутгемптону».

    Прогнозы и ставки

    Команды давно не встречались друг с другом. В 2019 году была последняя встреча, тогда «Уотфорд» выиграл 4:1. При этом «Фулхэм» не побеждает «шершней» с 2005 года.

    • Букмекеры на это не сильно обращают внимание и дают такие коэффициенты: 1.30 на хозяев, 10.5 на гостей, 1.12 и 6.20 на проход команд в следующий раунд.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что у «Фулхэма» не будет проблем в предстоящем поединке. Свои мысли они изложили в прогнозе с коэффициентом 1.82.

    • ИИ полагает, что основное время матча завершится вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча Кубка Англии «Фулхэм» — «Уотфорд», а также другие поединки турнира на сайте LiveCup.Run.

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