9 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Уотфорд». Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: В чемпионате Англии «Фулхэм» идет на 9-м месте. В 20 встречах команда набрала 30 очков.

У «Фулхэма» 7 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Клуб забил 30 голов и пропустил 27 мячей.

Последние матчи: 2025-й год «Фулхэм» начал с ничьей в матче АПЛ с «Ипсвичем». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

В декабре «Фулхэм» ни разу не проиграл. В семи матчах у команды были две победы и пять ничьих.

Состояние команды: «Фулхэм» удачно выступает на своем поле. Букмекеры не сомневаются в проходе «дачников».

Последний раз «Фулхэм» проигрывал 23 ноября 2024 года. Тогда команда на своем поле уступила «Вулверхэмптону» со счетом 1:4. На данный момент беспроигрышная серия «дачников» составляет 8 матчей.

«Уотфорд»

Турнирное положение: В таблице Чемпионшипа «Уотфорд» находится на 9-м месте. Клуб набрал 37 очков в 25 встречах.

У «Уотфорда» 11 побед, 4 ничьих и 10 поражений. Команда забила 35 голов и пропустила 36 мячей.

Последние матчи: В 2025 году «Уотфорд» проиграл два матча из двух. Ранее команда уступила в Чемпионшипе «Куинз Парк Рейнджерс» (1:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

На данный момент безвыигрышная серия «Уотфорда» составляет три матча.

Состояние команды: «Уотфорд» в текущем сезоне не претендует на повышение в классе. Команда находится в середине таблицы.

Вылет «Уотфорду» также не угрожает. В такой ситуации клуб постарается как можно дальше пройти в Кубке Англии.

Но букмекеры не верят в сенсацию. Шансы «Уотфорда» одолеть в гостях «Фулхэм» оцениваются как невысокие.

Последний раз «Уотфорд» побеждал 26 декабря. Тогда команда на своем поле взяла верх над «Портсмутом» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В декабре «Фулхэм» в семи матчах ни разу не проиграл

Безвыигрышная серия «Уотфорда» составляет три матча

Последний раз команды встречались в апреле 2019 года. Тогда «Уотфорд» дома разгромил «Фулхэм» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа «Уотфорда» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.33.

Прогноз: «Фулхэм» сильнее своего соперника. Команда должна добиться победы в домашнем матче.

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1.5) за 1.82.

Прогноз: это Кубок Англии, поэтому команды могут показать атакующий футбол. Клубам по силам за 90 минут забить минимум три гола.

Ставка: тотал больше 3 за 1.93