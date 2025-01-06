«Реал» стал одним из главных претендентов на защитника сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса»входит в список трансферных целей мадридского

По информации Foot Mercato, «Королевский клуб» уже провел переговоры с представителями 20-летнего футболиста.

«Реал» в январе планирует приобрести одного или двух защитников в связи с травмами Дани Карвахаля и Эдера Милитао, которые больше не сыграют в этом сезоне.

Источник также подтверждает, что серьезный интерес к Хусанову проявляют два английских клуба. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Ньюкасле».

Ранее сообщалось, что в переходе Хусанова также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Ланс» купил Хусанова летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро.