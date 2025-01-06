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    «Реал» стал одним из главных претендентов на защитника сборной Узбекистана

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    Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов входит в список трансферных целей мадридского «Реала».

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    По информации Foot Mercato, «Королевский клуб» уже провел переговоры с представителями 20-летнего футболиста.

    «Реал» в январе планирует приобрести одного или двух защитников в связи с травмами Дани Карвахаля и Эдера Милитао, которые больше не сыграют в этом сезоне.

    Источник также подтверждает, что серьезный интерес к Хусанову проявляют два английских клуба. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Ньюкасле».

    Ранее сообщалось, что в переходе Хусанова также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Ланс» купил Хусанова летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро.

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