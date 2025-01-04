Артета прокомментировал возможные зимние трансферы «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала»ответил на вопрос о возможных новичках команды в ходе зимнего трансферного окна.

«Когда на рынке появляется кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, по нашему мнению, окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты к такой возможности.

У нас есть возможность менять состав в трансферные окна, но на данный момент мы сосредоточены на том, что у нас есть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Зимнее трансферное окно в АПЛ открылось 1 января 2025 года и продлится по 3 февраля включительно.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» с 39 очками после 19 матчей идет вторым в таблице чемпионата Англии.