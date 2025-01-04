ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА
  • 08:08
    • Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене
  • 01:04
    • «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии»
  • 23:58
    • «Милан» одолел «Ювентус» и пробился в финал Суперкубка Италии
  • 19:37
    • СКА обыграл ЦСКА в результативном матче, у Демидова — дубль и ассист
    Все новости спорта

    Артета прокомментировал возможные зимние трансферы «Арсенала»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможных новичках команды в ходе зимнего трансферного окна.

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Когда на рынке появляется кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, по нашему мнению, окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты к такой возможности.

    У нас есть возможность менять состав в трансферные окна, но на данный момент мы сосредоточены на том, что у нас есть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    Зимнее трансферное окно в АПЛ открылось 1 января 2025 года и продлится по 3 февраля включительно.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» с 39 очками после 19 матчей идет вторым в таблице чемпионата Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова пропустит и потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Очередная виктория «сорок»?
  • «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Соболенко снесет Мирру с корта?
  • Соболенко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 4 января 2025 года
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры