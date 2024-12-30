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    «Астон Вилла» — «Брайтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 19-го тура АПЛ «Астон Вилла» в Бирмингеме примет «Брайтон». Поединок состоится 30 декабря на «Вилла Парк». Начало в 22:45 мск.

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    «Вилла» может похвастаться победой над «Ман Сити» (2:1). Однако это было единственное успешное выступление в последних трех турах. Бирмингемцы проиграли «Ноттингем Форест» 1:2 и пропустили 3 безответных мяча от «Ньюкасла» в прошлом туре. Поражение от «сорок» опустило «львов» на 9-е место в таблице АПЛ.

    «Брайтон» не может выиграть уже шестой матч подряд. Последние два тура «чайки» довольствовались ничьей. Сначала гости разошлись мировой с «Вест Хэмом» (1:1), а после этого сыграли нулевую с «Брентфордом». Набрав 26 очков, «Брайтон» подошел к «Астон Вилле» на расстояние двух баллов и после этого тура может потеснить ее в таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В прошлый раз «Брайтон» выиграл на своем поле 1:0. Последний выезд в Бирмингем закончился для «курортников» крупным фиаско с результатом 1:6.

    • Котировки букмекеров на победу одной и другой команды — 2.10 и 3.55 соответственно. За 3.65 можно взять ничейный исход.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Вилла» не пропустит «Брайтон» вперед и продлит его безвыигрышную серию. Подробнее о ставках в прогнозе.

    • Искусственный интеллект прогнозирует между командами ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.

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