В матче 19-го тура АПЛв Бирмингеме примет. Поединок состоится 30 декабря на «Вилла Парк». Начало в 22:45 мск.

«Вилла» может похвастаться победой над «Ман Сити» (2:1). Однако это было единственное успешное выступление в последних трех турах. Бирмингемцы проиграли «Ноттингем Форест» 1:2 и пропустили 3 безответных мяча от «Ньюкасла» в прошлом туре. Поражение от «сорок» опустило «львов» на 9-е место в таблице АПЛ.

«Брайтон» не может выиграть уже шестой матч подряд. Последние два тура «чайки» довольствовались ничьей. Сначала гости разошлись мировой с «Вест Хэмом» (1:1), а после этого сыграли нулевую с «Брентфордом». Набрав 26 очков, «Брайтон» подошел к «Астон Вилле» на расстояние двух баллов и после этого тура может потеснить ее в таблице.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

В прошлый раз «Брайтон» выиграл на своем поле 1:0. Последний выезд в Бирмингем закончился для «курортников» крупным фиаско с результатом 1:6.

Котировки букмекеров на победу одной и другой команды — 2.10 и 3.55 соответственно. За 3.65 можно взять ничейный исход.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Вилла» не пропустит «Брайтон» вперед и продлит его безвыигрышную серию. Подробнее о ставках в прогнозе.

считают, что «Вилла» не пропустит «Брайтон» вперед и продлит его безвыигрышную серию. Подробнее о ставках в прогнозе. Искусственный интеллект прогнозирует между командами ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам