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    «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ньюкасл» примет «Астон Виллу» в домашнем матче 18-го тура АПЛ, который состоится 26 декабря в 18:00 по мск.

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    «Сороки» одержали две крупные победы в прошлых турах. На своем поле они разгромили «Лестер» 4:0, после чего в гостях у «Ипсвича» победили с тем же результатом. Также стоит отметить, что «Ньюкасл» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, обыграв у себя дома «Брентфорд» 3:1.

    «Астон Вилла» в прошлом туре огорчила «Манчестер Сити». Команда Уная Эмери обыграла «горожан» 2:1 и смогла обойти их в турнирной таблице. Так бирмингемцы реабилитировались после поражения от «Ноттингем Форест» (1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Что касается турнирного положения, то хозяева занимают 8-е место с 26 очками, «Астон Вилла» — 6-е с 28 баллами.

    Прогнозы и ставки

    В активе «Ньюкасла» 4 победы в 5 последних очных встречах. В прошлый раз «сороки» на выезде обыграли «львов» 3:1.

    • «Ньюкасл» — фаворит букмекеров за 1.94, коэффициент на победу «Астон Виллы» составляет 3.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили две ставки с коэффициентами 2.50 и 3.80, с которыми можно ознакомиться в их прогнозе.

    • ИИ считает, что матч выиграет «Астон Вилла», а счет встречи будет 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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