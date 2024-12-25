Черчесов отреагировал на слухи о возможном увольнении из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстанаотреагировал на слухи о том, что его могут уволить в ближайшее время.

«В данный момент гуляю по парку Сокольники в Москве — и думаю о работе.

Во вторник звонил нашему форварду Абату Аймбетову, который забил в чемпионате Турции в составе "Адана Демирспор". Это уже его третий гол в последних трех матчах.

Слежу за выступающим в той же лиге полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым, за тем, куда перейдет из "Тобола" хавбек Ислам Чесноков.

На связи с хорошо проявившим себя после травмы в декабре в "Ахмате" нападающим Максимом Самородовым, с проходящим курс восстановления после повреждения защитником Нуралы Алипом, конечно, капитаном Асхатом Тагырбергеном и со всеми остальными ребятами.

Всем розданы задания на период до следующего сбора, обсуждаем как футбольные, так и жизненные моменты. В общем, тренерский штаб и я трудимся.

Не удивляет ли появившаяся недавно в казахстанских СМИ информация о скорой отставке? Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать — или подтверждать — Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов.

Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

Пока у меня не было разговора с новым президентом КФФ Маратом Омаровым. Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график. Но пообщаться необходимо — ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана.